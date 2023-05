PT vai proteger MST durante CPI, diz Gleisi Hoffmann: 'tentativa de criminalizar o movimento'

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai se mobilizar para defender o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta na Câmara dos Deputados para investigar invasões de terras realizadas pelo movimento. Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada federal e presidente nacional do partido, informou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que já conversou com os deputados Zeca Dirceu (PT-PR) e José Guimarães (PT-CE), respectivamente, líderes do PT e do governo na Câmara, para tratar sobre essa estratégia.

Para a parlamentar, a CPI "é uma tentativa de criminalizar o movimento", declarou. "Isso já aconteceu antes”, completou.

Gleisi defendeu ainda a importância do MST como o “maior movimento organizado no Brasil” e o papel como referência para a agricultura familiar. Ela ressalta que o movimento contribui o desenvolvimento do país, com suas cooperativas, produção orgânica, agricultura camponesa. "Na pandemia, distribuíram toneladas e toneladas de alimentos nas periferias brasileiras”, declarou.