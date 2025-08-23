Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PT está convocando mobilizações em todos os Estados para o 7 de Setembro, diz Edinho Silva

Estadão Conteúdo

O Partido dos Trabalhadores (PT) está convocando mobilizações em todos os Estados para o próximo 7 de Setembro, de acordo com resolução aprovada pela Direção Nacional. A confirmação foi realizada pelo presidente da legenda, Edinho Silva, que destacou a defesa da soberania nacional e o combate a privilégios como os pilares centrais dos atos. "Estamos convocando um ato de 7 de Setembro nacional, em todos os Estados", declarou Edinho. "Cada Estado vai organizar seus atos", completou.

Os atos também devem apoiar as iniciativas do governo Lula voltadas para a justiça social, de acordo com o presidente do partido. "O 7 de setembro é para que a gente apoie as iniciativas no Brasil para combater privilégios e construir um país mais justo", disse Edinho.

Sobre a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva disse não conhecer a agenda detalhada do chefe do Executivo, mas manifestou confiança: "Acredito que ele vá participar das atividades oficiais do governo brasileiro."

O presidente do PT afirmou que a resolução do partido tem como objetivo mobilizar a sociedade em defesa da soberania do País, especialmente diante de discussões internacionais sobre temas sensíveis, como a participação do Brasil nos Brics e a exploração de recursos naturais. "Não podemos permitir que Brasil seja retaliado por participar dos Brics. Não podemos admitir que a gente debata de joelhos o que vamos fazer com nossas terras raras", afirmou. "Podemos negociar, mas de forma soberana, enquanto país que tem povo soberano."

A mobilização está sendo articulada com outras forças políticas, explicou o presidente do PT. "Estamos dialogando com os partidos progressistas", concluiu o presidente do PT, sinalizando a formação de uma frente ampla para as manifestações do Dia da Independência.

A resolução aprovada pelo partido também indica apoio à realização da COP 30 no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PT

EXECUTIVA NACIONAL

ELEIÇÃO

Edinho Silva

entrevista

7 de setembro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Não só Haddad, mas outras lideranças do PT terão que ter missão eleitoral em 2026, diz Edinho

23.08.25 21h38

PT está convocando mobilizações em todos os Estados para o 7 de Setembro, diz Edinho Silva

23.08.25 21h38

Moraes pede extradição de Tagliaferro, seu ex-assessor que está na Itália

23.08.25 20h18

PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula, Trump na mira e a CNB em postos-chave

23.08.25 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda