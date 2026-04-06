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Política

PT anuncia filiação de Kátia Abreu: 'gesto de maturidade política'

Foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

Estadão Conteúdo

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Tocantins filiou neste sábado, 4, a ex-ministra da Agricultura e ex-senadora Kátia Abreu. O anúncio foi feito pelas redes sociais do diretório estadual, com a presença do presidente da legenda Nile William, e da presidente municipal da sigla em Palmas, Rosimar Mendes.

A filiação também contou com a presença do ex-senador Donizeti Nogueira (PT-TO), suplente de Kátia Abreu, que assumiu o mandato em 2015, quando a então senadora foi nomeada ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff (PT). Em vídeo publicado nas redes sociais, Donizete deu as boas vindas à Kátia e falou sobre a aliança dos dois, que apesar das diferenças, "trouxe um bom resultado para o Brasil".

"Em um gesto de maturidade política, ambos superam divergências do passado para fortalecer as fileiras do Partido dos Trabalhadores no estado. Kátia chega para somar sua experiência administrativa e política ao projeto de reeleição do Presidente Lula e ao fortalecimento das bases partidárias no Tocantins", escreve o diretório estadual do PT em Tocantins.

Na filiação, Kátia agradeceu o apoio das lideranças estaduais e o convite do presidente Lula para integrar o PT. Ela também destacou que a aliança tem o objetivo de fortalecer os palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tocantins.

"Quero agradecer a todos os membros do PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou esse convite para que eu me filie ao PT do Tocantins. Estaremos juntos nessa luta pela democracia e pela reeleição do presidente Lula", diz Kátia.

Formada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, Kátia Abreu se destacou mesmo no ramo da agropecuária, sobre o qual possui atuação reconhecida no Congresso.

Foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, tendo sido destituída do cargo quando a petista sofreu impeachment, em 2016.

Antes, como deputada federal por Tocantins, foi a primeira mulher a presidir a bancada ruralista no Congresso. Em 2010, Kátia Abreu recebeu o "prêmio" Motosserra de Ouro do Greenpeace por, segundo a ONG, atuar para excluir pontos relevantes para os ambientalistas do Código Florestal que estava em discussão na Câmara.

Em 2021, ela gravou um vídeo nas redes sociais "dedicando" o prêmio ao então ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles. Em tom de ironia, a congressista afirmou que é "inusitado" ele como ministro do Meio Ambiente merecer o título. "Pelo menos, eu era ministra da Agricultura" disse.

Nas eleições de 2022, Kátia Abreu declarou publicamente seu apoio à candidatura de Lula afirmando que o voto no petista era pragmático e não se tratava de uma questão ideológica. "Votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios", disse na época.

Kátia Abreu foi deputada federal por dois mandatos consecutivos a partir de 2000. Em 2007, foi eleita para o Senado, onde ocupou a cadeira até 2022. Em 2018, concorreu à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes (PDT), ficando em terceiro lugar na disputa pelo Planalto.

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