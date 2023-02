PSOL pede cassação de Damares Alves por crise Yanomami: 'uma das principais responsáveis'

A bancada do PSOL no Congresso Nacional protocolou no Conselho de Ética do Senado um pedido de cassação da senadora Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os políticos do partido apontam crime de genocídio contra o povo Yanomami em Roraima, além de crimes ambientais e de prevaricação. Para eles, enquanto foi ministra da Mulher, Damares participou dos atos que levaram a essa situação.

No pedido protocolado no Conselho de Ética, a bancada do PSOL apresenta documentos em que o Ministério Público Federal (MPF) e organismos internacionais notificam o ministério então comandado por Damares Alves sobre episódios de violência contra indígenas. Para os políticos do partido, a crise poderia teria sido evitada se, ao receber os alertas, a então ministra tivesse tomado providências.

“O projeto de governo de Bolsonaro/Damares para com os povos indígenas foi de extermínio, desde o início da pandemia”, diz a ação. “É possível a cassação de parlamentar que tenha praticado ato indecoroso antes do início do mandato e conhecidos apenas após o início dele, condicionando-a, contudo, à constatação de que a conduta anterior fosse desconhecida”.