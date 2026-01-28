Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PSD não deve fazer prévias para escolha de candidato que disputará Planalto, diz Ratinho Jr.

Estadão Conteúdo

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 28, que o partido não deve realizar prévias para a escolha do candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração ocorre um dia após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciar sua filiação à sigla, após deixar o União Brasil, ampliando para três o número de nomes do PSD colocados no tabuleiro presidencial, ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - e do próprio Ratinho Júnior.

"Acho que vai ser muito simples, bem fácil, porque todos aqueles que podem vir a ser candidatos estão desarmados. Porque a gente quer ajudar o Brasil", disse Ratinho Jr. em entrevista ao podcast Warren Política. "Aquele que tiver maior capacidade de poder liderar esse processo, de aglutinar bons quadros, bons nomes, eu acho que vai ser tranquilamente aprovado e apoiado por todos os demais."

Segundo o paranaense, apesar da preferência do presidente da sigla, Gilberto Kassab, por apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa presidencial, o chefe do Executivo paulista tende a concorrer à reeleição no Estado. Na avaliação de Ratinho Jr., Tarcísio seria o nome da direita "mais viável de todos", mas ainda uma liderança jovem, alavancada politicamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Ele tem uma trajetória política que é jovem, e que foi muito alavancada pelo nome do presidente Bolsonaro. E ele é grato a isso", afirmou. "Apesar de eu entender que ele seria uma pessoa que poderia liderar esse processo, seria um candidato talvez o mais viável de todos que estão colocados, ele tem também a responsabilidade de ser governador de São Paulo e poder ir à reeleição"

Ratinho Jr. também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o PT "já deu o que tinha que dar". Ele avaliou que, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, Lula teve amplo respaldo popular, mas não entregou o que prometeu. Segundo ele, desde o discurso de posse do primeiro mandato, quando o petista afirmou que "garantiria três refeições diárias" à população, os compromissos não teriam sido cumpridos. Para ele, o histórico revela um governo eficiente na propaganda, mas frágil na entrega.

Nesse sentido, o governador defendeu uma multiplicidade de candidaturas de direita para se debater o País. Ao ser questionado sobre o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para presidente, Ratinho Jr. argumentou que a população brasileira não pode ter apenas duas opções de voto. "É extremamente natural o PL ter candidato, o PSD ter candidato, o MDB daqui a pouco ter candidato. Eu acho que é natural, é do jogo político."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

RATINHO JÚNIOR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Minha Casa, Minha Vida

Em Oeiras do Pará, comunidade quilombola recebe unidades do Minha Casa, Minha Vida

Unidades têm sala e cozinha, dois quartos, banheiro interno, área de serviço externa e varanda

30.01.26 20h56

liberação

Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira a Bolsonaro na Papudinha

O despacho também autoriza a entrada de outros parlamentares em datas e horários distintos

30.01.26 19h59

Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF

30.01.26 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

NOVO FILHO?

Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A marcha de Nikolas Ferreira, parte do movimento "Acorda, Brasil", mobilizou milhares e foi marcada por um incidente com queda de raio

27.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda