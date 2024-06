PSB Pará anuncia apoio ao pré-candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando (MDB)

Mais de 3 mil pessoas lotaram uma casa de recepções, no bairro do Reduto, em Belém, na quinta-feira (12), para festejar a adesão do PSB Pará à pré-campanha de Igor Normando, do partido MDB, à prefeitura da capital paraense.

O evento contou com a presença da vice-governadora, Hana Ghassan; do presidente do PSB Pará, Cássio Andrade; do pré-candidato Igor Normando; e do deputado estadual Fábio Figueiras, entre outros apoiadores, a exemplo de pré-candidatos a vereadores pelo partido.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a força de trabalho em prol do Pará do ex-deputado federal, Cássio Andrade, e de Igor Normando. “Eu tenho convivido esses últimos anos de perto com Cássio e Igor, são dois jovens com muita disposição de trabalho. Nós queremos um representante que trabalhe pela nossa cidade, como o nosso governador Helder trabalha pelo Pará”, disse Hana.

Presidente do PSB Pará, Cássio Andrade afirmou que a cidade passa a viver novos tempos políticos. “Este evento (lançamento do apoio ao MDB) marca o início de uma nova era política para Belém, com um projeto inclusivo e participativo. (...) Vamos juntos trabalhar para o melhor desenvolvimento de Belém”.

Cássio agradeceu o apoio do governador Helder Barbalho. “Essa é a união que vai trazer mudanças significativas para Belém, temos apoio do nosso diretório nacional do PSB, do governador Helder, porque prezamos por um governo acessível, transparente e comprometido com o bem-estar das pessoas que moram nessa cidade”.

O pré-candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando, se disse grato pelo apoio do presidente do PSB Pará. “Isso tudo só foi possível, pela grande sensibilidade e o grande senso de justiça do companheiro Cássio, que eu agradeço a confiança, e nos juntamos para construir uma cidade mais justa, uma cidade que volte a dar orgulho para quem vive aqui”, disse Igor.