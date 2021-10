Próximas 48 horas serão importantes, afirma superintendente do Porto Dias

O superintendente do hospital Porto Dias, Romulo Nina, disse, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 25, com a equipe médica responsável pelo tratamento do prefeito Edmilson Rodrigues, disse que os exames mostram que não há nenhum sangramento desde o domingo, 24.

Romulo Nina afirma que as próximas 48 horas serão importantes para a evolução do quadro do prefeito Edmilson, para se avaliar se o organismo do prefeito vai estar produzindo os fatores que levam à coagulação, o que “estava sendo inibido pela medicação, que foi retirada no momento da internação no sábado”.

O médico afirmou ainda que diversos aspectos estão sendo monitorados no quadro do prefeito, como pressão e quadro de dor. "Inclusive, a partir de amanhã (terça-feira, 26), começa a se mobilizar o paciente. Então, o objetivo terapêutico nas próximas 48 horas e manter a estabilidade do paciente". Passadas essas 48 horas, se ele não precisar de nada que tenhamos na UTI, ele desce para a unidade de internação"