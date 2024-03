Projeto ‘Paragoclima’ busca zerar emissões de carbono até 2030 em Paragominas, sudeste do Pará

Neste sábado (16), comemora-se o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, instituído por meio de lei federal para promover práticas sustentáveis que reduzam os impactos socioambientais no planeta. Em Paragominas, município da região sudeste do Pará, projetos de educação ambiental em escolas e incrementos na legislação municipal, como a criação de um código ambiental em 2011 e a assinatura do pacto “Paragoclima”, em 2023, buscam contribuir para este objetivo.

O sinal de alerta foi aceso em 2008, quando Paragominas entrou na lista de municípios prioritários para frear o avanço do desmatamento no Brasil. Naquele ano, 63,2 quilômetros quadrados foram desmatados na cidade, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES). As taxas se mantiveram controladas a partir de 2010 e, em 2023, chegaram a 31,59 km² – quase a metade dos índices registrados anteriormente.

Também no ano passado, o Pacto pelo Clima e Desenvolvimento Territorial, ação do Projeto “Paragoclima”, foi assinado para que as emissões de carbono sejam zeradas até 2030. O projeto atua em cinco eixos: atividades produtivas sustentáveis; monitoramento e controle ambiental; ordenamento ambiental e territorial; instrumentos normativos e econômicos; sociedade e conhecimento.

De acordo com a secretária municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas, Amanda Purger, os números do desmatamento na cidade devem seguir em queda graças a políticas públicas, como o projeto de sistemas agroflorestais nas escolas municipais, em processo de implantação. “A criação desses sistemas proporciona aos estudantes a ampliação do olhar sobre áreas do conhecimento, e ainda sobre o cultivo de espécies vegetais típicas da Amazônia, como cacau, açaí e cupuaçu”, explica. Inicialmente, cinco escolas de Paragominas irão receber o projeto: uma em território indígena, duas na zona rural e duas na área urbana.

Importância do Agro

Paragominas é a 60ª cidade brasileira mais rica do Brasil no setor do agronegócio, ficando em primeiro lugar na região Norte. São cerca de R$ 2 bilhões registrados com produção, majoritariamente voltada para exportação. Para fazer do “agro” uma alternativa econômica mais sustentável, o Programa Estadual de Integridade no Pará, desenvolvido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), busca aplicar estratégias de incentivo à cadeia produtiva, garantindo os avanços do setor agropecuário, a qualidade do rebanho – por meio da rastreabilidade e implantação de chips nos animais –, além de promover a sustentabilidade e aumentar a renda dos produtores.

Além disso, Amanda Purger, que também é coordenadora do Grupo de Trabalho Clima de Paragominas, destaca que a agropecuária não é a principal vilã das emissões de carbono na cidade: “78% das emissões são resultado de desmatamento e degradação. Apenas 16% advém da agropecuária; 5% da energia e 1% dos resíduos sólidos”, detalha a secretária municipal.