Projeto denomina 'Dr. Roberto Hesketh Cavalleiro de Macedo' o Pronto Socorro do Bengui

Um Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) estabelece que o futuro Pronto Socorro Municipal do Benguí, em construção no bairro, seja denominado “Dr. Roberto Hesketh Cavalleiro de Macedo”. O médico homenageado faleceu em novembro, aos 83 anos de idade. Foi um dos pioneiros na área da Radiologia no Estado do Pará e era referência no diagnóstico por imagem, conforme destacou a autora da proposta, deputada estadual Dra. Heloísa, da tribuna do Poder Legislativo, ao apresentar o projeto. Mas ele também se destacava pelo atendimento humanizado, o trabalho exercido junto à comunidade e pelas iniciativas implementadas por onde passou.

Na Unidade de Saúde do Bengui, por exemplo, criou o jornal impresso Info Bengola, com notícias e orientações relacionadas à área da saúde. “Se hoje nós temos Raio X nos 144 municípios do estado, tomografia na maioria deles, ultrassonografia, a gente deve muito ao professor, doutor, médico, Roberto Cavalleiro de Macedo, que passou muitas horas da sua vida a estudar, inovar e trazer soluções melhores ao dia a dia da gente”, destacou dra. Heloísa.

Apaixonado pelo que fazia, aos 78 anos o médico voltou aos bancos da universidade, para fazer curso de gestor de unidade básica de saúde. “Quando a pessoa gosta do que faz, e tem compromisso, ela faz isso, vai ser aluno, vai melhorar, vai se aperfeiçoar. Morava em Nazaré, mas abraçou o bairro do Bengui, e transformou a unidade com humanização, quando pouco se falava nisso, e lançou o jornal da UBS do Bengui”, completou a parlamentar.

A deputada entende que por todos esses motivos, é importante garantir a homenagem, por meio do Pronto Socorro que será entregue ao bairro. “Foi um homem bom, não ganhou dinheiro, não fez riqueza, não tem nenhum império, mas soube certamente lutar o bom combate e deixar o exemplo para todos nós médicos que pudemos acompanhar um pouco mais de perto sua vida profissional”. O projeto deve ser apreciado pela Comissão de Justiça da Alepa, antes de seguir para votação do plenário.

Além de familiares, colegas médicos e pacientes, a morte de Roberto Macedo este ano também foi recebida com tristeza por várias entidades, que lembraram dos seus feitos. “Hoje ele partiu do plano terreno, nos deixando a rua luz irradiada em suas preciosas ações. Robertinho se foi, mas sem dúvidas deixou um exemplo de ser humano caridoso, amoroso e de nobres atitudes”, publicou, na ocasião, o Coral Comunitário Encantos da Escola de Aplicação da UFPA. “Dr. Roberto ficou conhecido pela dedicação e generosidade com que tratava os seus pacientes. No posto de saúde Bengui II, ele mostrou que mesmo em meio à crise, era possível fazer medicina de qualidade, tornando a unidade uma referência”, disse o Sindicato dos Médicos do Pará.

Filho de Roberto Macedo, o também médico José Acúrcio Cavalleiro de Macedo conta que cresceu com os exemplos do pai de ajudar ao próximo, de fazer a diferença na vida das pessoas, sem esperar nada em troca; de ser ético acima de tudo; e de buscar sempre aprender, sem que a idade o impedisse de nada. “Vi meu pai começar sua gestão em um unidade de saúde do Bengui 2 há 8 anos e implantar, com muita luta e trabalho de equipe, mudanças pequenas e gigantescas, desde a decoração, com jardim de inverno e paredes ilustradas com textos e músicas de autores paraenses, até um atendimento mais humanizado com uma equipe treinada em libras para atender surdos e a implantação de um banco de coleta de leite humano, por exemplo”.

Ele observa que isso fez a diferença e melhorou consideravelmente a vida dos habitantes da região e trabalhadores da UBS. “Sem falar nos indicadores de saúde, que sempre estavam acima da média na região metropolitana de Belém. Sem dúvida, ter seu nome no Hospital do Pronto Socorro do Bengui será, definitivamente, uma honra e uma homenagem muito justa ao legado do meu pai, Roberto Macedo”, declarou.

O Pronto Socorro do Bengui será um hospital totalmente público do Sistema Único de Saúde (SUS) que funcionará 24h, de portas abertas, com cerca de 110 leitos. Estruturado em um terreno de 32.500 m², terá área construída de cerca de 28.595 m², distribuídos em três níveis: térreo, pavimento superior e subsolo de estacionamento. O termo para início das obras da nova unidade foi assinado em maio deste ano, pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém, e o prazo previsto de execução é de 20 meses.