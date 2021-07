Projeto de Lei estimula turismo na Amazônia

Foi aprovado na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 5709 de autoria do deputado Cássio Andrade (PSB-PA), sobre a criação da Rota Turística e Cultural das Origens Amazônica, que incentiva a divulgação, a conservação e o aproveitamento ecoturístico da região amazônica brasileira.

Entre os benefícios da criação desta lei estão o estímulo ao ecoturismo sustentável voltado para a conservação do bioma amazônico, a valorização da cultura amazônica, especialmente pela divulgação e preservação da cultura indígena, da valorização das frutas nativas e da produção do artesanato dos povos da Amazônia.

O Projeto também inclui a integração das organizações não governamentais e as instituições de ensino e pesquisa da região no desenvolvimento de uma indústria ecoturística local. Além do fomento à geração de emprego e renda, por meio da atividade turística.

Segundo o deputado Cássio Andrade, o projeto tem como objetivo abordar sobre a importância da atividade turística na região da Amazônia, obtendo-se por meio dessa atividade o desenvolvimento regional, “é muito importante a implantação de políticas e programas voltados para o turismo, para promover ações e planejamentos que gerem estímulo da atividade, valorizando atributos locais, como atrativos culturais, naturais e sociais”, afirma.

O Projeto de Lei aprovado na primeira análise na Comissão de Integração Nacional, agora segue para votação em duas outras comissões, a de Turismo e de Constituição e Justiça e de Cidadania.