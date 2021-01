Profissionais da educação devem ser incluídos logo na vacinação, solicita governadora

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), enviou, na quinta-feira, 7, ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro, solicitando que profissionais da educação sejam incluídos nas fases iniciais dos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19.

No documento, a governadora destaca a importância dos profissionais "para a retomada do desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural do país".

Os trabalhadores do setor já estão nos grupos prioritários, segundo o Plano Nacional de Vacinação, mas sem definição de qual das três fases iniciais esses profissionais serão incluídos. Isso só vai ocorrer após aprovação das vacinas e disponibilidade de doses.

A governadora gravou um vídeo sobre o ofício.