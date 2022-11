PRF diz que sete rodovias federais estão interditadas nesta sexta; veja quais

Sete rodovias federais estão bloqueadas ou interditadas na manhã desta sexta-feira (18), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas de Rondônia. Os atos são realizados por grupos contrários ao resultado das eleições e, desde o último dia 9, o órgão não registrava bloqueios em vias federais. A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a PRF no Pará, que informou que as rodovias federais que passam pelo Estado estão livres.

Confira os pontos de interdições desta sexta:

BR-364, KM 16: Vilhena - Posto Catarinense

BR-364, KM 234: Cacoal - Coopercal

BR-364, KM 305: Presidente Médici - Posto Trevão

BR-364, KM 337: Ji-Paraná - Anel Viário

BR-364, KM 437: Jaru

🚨 Pontos de bloqueios em rodovias federais até o momento 🚨



🚧 Rondônia - RO. — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 18, 2022

PRF informa que NÃO há registro de nenhum ponto de interdição por manifestações em rodovia federal no estado do Pará. — PRF Pará (@prf_pa) November 18, 2022

Também na manhã desta sexta, houve registro de bloqueio na BR-040, próximo a Cristalina, em Goiás. A manifestação impactou o trânsito na BR-050, mas as vias foram liberadas ainda no início da manhã. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou à PRF e às polícias militares dos Estados o desbloqueio das rodovias.