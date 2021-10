Presidente participa da comemoração do Dia do Aviador e da FAB

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira (22) das comemorações do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira (FAB), celebrados em 23 de outubro. O evento, na Base Aérea de Brasília, marca o primeiro voo do 14 Bis, realizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont.

O voo do aparelho mais pesado do que o ar ocorreu em 1906, no Campo de Bagatelle, em Paris. O 14 Bis percorreu 60 metros em 7 segundos, voando a 2 metros do solo perante mais de mil espectadores e a Comissão Oficial do Aeroclube da França, instituição de reconhecimento internacional autorizada a homologar descobertas aeronáuticas marcantes.

Durante o evento também foi realizada a imposição da Ordem de Mérito Aeronáutico, a mais importante condecoração da FAB. A medalha é concedida a organizações e personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, por terem se destacado no exercício da sua profissão ou em reconhecimento aos serviços prestados ao país.

Foram agraciados, nesta sexta-feira, os ministros Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Milton Ribeiro, da Educação, e Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, além de parlamentares, autoridades militares e embaixadores.