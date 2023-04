Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann cumpre agenda em Belém neste final de semana

A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffman (PR), estará em Belém nesta sexta-feira (28) e sábado (29), para participar de compromissos políticos com dirigentes, parlamentares, militantes e movimentos sociais do PT e de partidos aliados.

De acordo com informações divulgadas pelo diretório estadual da sigla, além de debater o atual momento do país sob a nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua passagem pela capital paraense, a deputada também vai tratar sobre a organização do partido para as eleições municipais de 2024.

Essa programação faz parte de uma série de visitas que Gleisi fará aos estados para atuar na organização e mobilização do partido.

Veja a agenda da deputada em Belém

Sexta-feira (28)

Entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no Sindicato dos Bancários, e à tarde participa do Seminário de Mobilização e Organização do PT Pará, ao lado do presidente estadual do PT, Senador Beto Faro, e da Secretária Nacional de Organização do PT, Sonia Braga, em local reservado para dirigentes.

Durante a noite, Gleisi participa de Seminário com mulheres da Federação (PT, PCdoB e PV), gestoras políticas e parlamentares femininas.

Sábado (29)

Participa de uma plenária aberta com a militância dos partidos aliados e movimentos populares no Hotel Princesa Louçã, no centro da capital.