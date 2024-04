Presidente Lula cobra empenho de Alckmin e Haddad: 'tem que parar de ler livro'

Durante evento no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (22), para lançamento de um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou mais empenho de seus ministros, especialmente Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Fernando Haddad (Fazenda).

A crítica ocorreu em meio à crise da articulação política do governo com o Congresso e dificuldade para a aprovação das propostas prioritárias para o Executivo. "O Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad tem que, ao invés de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington, o Rui Costa, passar maior parte do tempo conversando com bancada A, com bancada B", declarou Lula, durante o evento.

"É difícil, mas a gente não pode reclamar, a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política", acrescentou o petista.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações