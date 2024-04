R70: 'Não tem crise na relação com a Câmara', diz líder do governo na Câmara

Madonna

As buscas por passagens aéreas para o Rio de Janeiro cresceram 936% após rumores sobre show gratuito da popstar.

Recorde histórico

O Brasil registrou número recorde de visitantes no mês de março, com 740.483 entradas no país. Argentinos lideram a lista.

José Guimarães (J. Bosco)

"Não tem crise na relação com a Câmara.”

José Guimarães, líder do governo na Câmara, minimizou os atritos entre o Executivo e o Legislativo. O presidente Lula, porém, sinalizou que deseja se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, na próxima semana.

NEGÓCIOS

CHINA

O governador do Pará recebeu esta semana do governador da província de Guangdong, Wang Weizhong, resposta à carta enviada pelo Palácio do Governo propondo negócios aos chineses. A província de Guandong, no sul da China, é a região mais moderna e de maior PIB do país asiático e poderá se conectar ao Pará pelo Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no eixo do ambicioso projeto até então chamado de nova “Rota da Seda”, do qual o presidente do país, Xi Jinping, é um entusiasta. A carta, traduzida na última quarta-feira na Embaixada chinesa em Brasília, e já entregue no Palácio do Governo, detalha o que o Estado precisa viabilizar, em relação à estrutura de portos, exportação de carne, pescados, biofertilizantes e, ainda, cooperação técnica em assuntos econômicos e científicos.

AMEAÇAS

COMÉRCIO

Nesta sexta-feira, 19, logo após o assalto a uma galeria de lojas na avenida Presidente Vargas, em Belém, que resultou no baleamento e morte de um ourives, criminosos de plantão começaram a fazer ameaças a comerciantes do bairro da Campina. Um deles, ao atender a uma ligação de número privado, ouviu do interlocutor a seguinte ameaça: “Você viu o que nós fizemos com seu Vinho, ourives da Presidente Vargas, hoje?”. O comerciante nem respondeu e desligou de imediato, mas depois ficou sabendo que outros trabalhadores de áreas próximas também receberam ameaças, dando a entender que se não pagarem, não terão nenhum tipo de segurança.

CRIME

Os telefonemas começaram no início da tarde, após o assalto que terminou com a morte do comerciante identificado como André Luiz, que foi baleado na cabeça durante a ação criminosa registrada no final da manhã. A ação dos criminosos foi toda registrada por câmeras de segurança da galeria e as imagens rapidamente foram para a polícia, mas algumas também caíram nas redes sociais.

MERENDA

RIBEIRINHA

O senador paraense Beto Faro (PT) cobrou esta semana do ministro da Educação, Camilo Santana, que a merenda escolar diferenciada seja estendida também aos estudantes ribeirinhos, como já acontece com indígenas e quilombolas. Ofertar a merenda nessa condição fomenta a comercialização pelos municípios de mais produtos da agricultura familiar, que proporciona uma alimentação respeitando a cultura das comunidades ribeirinhas, como já ocorre em alguns municípios paraenses, a exemplo de Soure, na ilha do Marajó.

CENSO

Na audiência, o ministro acolheu o pedido, e justificou que aguarda apenas a conclusão do novo censo escolar, que traça um desenho da educação brasileira e seus desafios.

AUTISMO

Na mesma audiência, Faro aproveitou para lembrar que, no mês de conscientização sobre o autismo, é fundamental a homologação do parecer 50/2023, aprovado recentemente, que prevê diretrizes para a inclusão de pessoas autistas com base em pesquisas ligadas à análise do comportamento, área da Psicologia menos difundida no Brasil, mas prevalente em países como os Estados Unidos. Camilo Santana garantiu que já foi criado um grupo de trabalho para estudar as adaptações necessárias, e a expectativa é que o GT conclua os trabalhos até o final de abril.

PLANTÃO

ELETRÔNICO

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará vai adotar o aplicativo “Passagem de Plantão” nas áreas de internação do hospital a partir de maio deste ano. O software, que vai garantir mais precisão na troca de informações sobre os cuidados hospitalares com os pacientes, foi elaborado em conjunto pelas gerências de tecnologia da informação e redes e infraestrutura da instituição e será usado pelos enfermeiros em todos os turnos de trabalho.

FACILIDADES

O aplicativo terá informações sobre o quadro clínico do paciente, o que garante a continuidade da assistência. Além disso, vai ficar integrado ao prontuário eletrônico, o que permite a migração de dados gerais de identificação do paciente. Já o relatório de ordem e ocorrência traz informações fornecidas pelo profissional enfermeiro. O aplicativo foi elaborado para funcionar tanto em computadores (web) como em dispositivos portáteis como celulares e tablets (mobile). Para que seu uso fosse validado, o programa foi testado em uma das enfermarias de clínica cirúrgica do hospital.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) solicitou ao Ministério da Saúde o envio de doses da vacina contra a dengue. O Pará ficou fora da lista de localidades contempladas com as primeiras remessas, porém, o MS mantém estoque de imunizantes prestes a vencer em estados onde há baixa procura. Até o final da tarde de sexta-feira, o Ministério da Saúde não havia respondido ao pedido da Sespa, que pretende usar as doses válidas até o dia 30 deste mês para iniciar a vacinação em Belém.

► O distrito de Mosqueiro, em Belém, receberá hoje uma feira com produtos da agricultura familiar de assentamentos rurais. O objetivo é agregar valor econômico, social e ambiental aos debates do comitê popular, criado para reunir as propostas do distrito no âmbito do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas (FMMC). O evento está marcado para as 9h30 de hoje, no assentamento Mártires de Abril, e contará com representantes dos assentamentos Paulo Fonteles, Elisabeth Teixeira e de localidades adjacentes.

► Neste domingo, 21 de abril, feriado de Tiradentes, a Organização Social Pará 2000 abrirá todos os seus equipamentos de lazer.

A Estação das Docas, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” e o Mangal das Garças vão funcionar em seus horários normais, sendo a Estação de 10h à meia-noite, o Mangal de 8h às 18h e o Parque do Utinga, de 6h às 17h.

► O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, fará palestra nesta segunda-feira, 22, na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Falará para o Conselho Político e Social (COPS) da entidade.

► A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a proibição aos cigarros eletrônicos no Brasil. Com isso, continua proibida a comercialização, fabricação e importação, transporte, armazenamento e propaganda desses produtos.