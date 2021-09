Presidente Jair Bolsonaro prevê segundo turno com Lula em 2022: ‘será um prazer debater com ele'

O presidente Jair Bolsonaro declarou que, se vier candidato à reeleição no próximo ano, acredita que deve disputar um eventual segundo turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Hoje em dia, seria eu e ele. Não sei amanhã”, disse, em entrevista à Jovem Pan. Na ocasião, o chefe do Executivo Federal também comentou sobre a possibilidade de um debate entre os dois. “Se, porventura, vier [a ser] candidato, pô, será um prazer debater com ele”. As informações são do UOL.

Nas últimas eleições, em 2018, quando se elegeu presidente, Bolsonaro compareceu aos dois primeiros debates, da Band e da RedeTV! Depois sofreu um atentado na reta final das eleições e declinou dos outros programas. No segundo turno, não houve debate.

Durante a entrevista, o presidente também minimizou a força eleitoral do petista. "Lula tem voto. Não é quem não tem voto. Mas não é isso que estão botando aí (referindo-se às pesquisas). Ele não consegue tomar uma tubaína na esquina, em qualquer lugar, que vai ser escrachado. Ele não consegue andar por lugar nenhum do Brasil", disse Bolsonaro.