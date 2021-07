Presidente Jair Bolsonaro estuda recriar Ministério do Trabalho para Onyx Lorenzoni

O presidente Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para dá-la a Onyx Lorenzoni, atualmente ministro da Secretaria-Geral do governo. A saída de Lorenzoni do Palácio do Planalto, abriria uma vaga para Luiz Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil. As informações são do Bog da Natuza Nery, do G1.

Também já havia sido levantada a possível mudança, avaliada por Bolsonaro, do comando da Casa Civil para acomodar o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Se confirmada - uma vez que o presidente pode desistir, esta será a reforma ministerial mais simbólica da gestão Bolsonaro. Pela primeira vez, o Centrão comandaria um dos ministérios mais importantes do governo.

O objetivo da mudança é conter a vulnerabilidade de Bolsonaro no Congresso.

Atualmente, as pastas de Trabalho e Previdência estão sob o domínio de Paulo Guedes. Por isso, se movimentação ocorrer, haverá uma desidratação do Ministério da Economia.