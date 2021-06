Presidente Jair Bolsonaro deve visitar Marabá no dia 18 deste mês de junho

O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a Marabá, no sudeste paraense, no dia 18 deste mês, segundo produtores rurais da região, para a entrega de títulos definitivos de terra. A equipe de O Liberal em Brasília entrou em contato com o Palácio do Planalto, mas foi informada de que não havia ainda uma confirmação e que a visita não constava na agenda presidencial. Porém, os grupos que organizam a recepção de Bolsonaro garante que a viagem vai ocorrer e que a própria equipe do presidente já enviou uma confirmação.

O deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que está programada, até o momento, a vinda do presidente ao Pará no dia 18 mesmo, caso não haja alterações no cronograma presidencial. Porém, a confirmação oficial só deverá ser feita próximo a data do evento. Na última visita de Bolsonaro ao Pará, no dia 23 de abril, o deputado federal foi um dos primeiros apoiadores a confirmar a vinda do presidente. Há também mobilização dos movimentos de direita do sul e sudeste do Pará para recepcioná-lo.

O produtor rural Luciano Guedes, que é ligado ao Sindicato Rural de Redenção, diz que o mandatário entregará 1.500 títulos de terra, cumprindo uma promessa de campanha. “Isso vai ser um pontapé inicial na titulação de áreas na Superintendência de Marabá, promover a regularização fundiária na Amazônia e no Brasil é algo que ele já tinha se comprometido a fazer. Estamos muito otimistas, porque isso é uma grande solução, não só pela regularização, mas pra acabar com os crimes ambientais de quem não é produtor rural, não tem documentos e promove crimes em áreas que não são tituladas. Se não acabarmos com os crimes, pelo menos fica mais fácil determinar quem são os criminosos e puni-los”, comenta.

Segundo Luciano, os produtores rurais são os maiores interessados na vinda do presidente ao Pará, além dos trabalhadores da atividade produtiva, seja agricultura ou pecuária, e as lideranças políticas e associações. Outra crítica do produtor é quando aos assentamentos. Com a titulação, haveria legitimidade para quem trabalha nesses locais, de acordo com ele.

“Quando titula há a possibilidade de o produtor captar investimentos e ampliar a produção. É possível encontrar parceiros que possam investir e isso aumenta a produção do Pará. Esse, certamente, é o maior benefício, gerar emprego e renda para milhares de pessoas. Já buscamos há muito tempo essa pauta, era compromisso dele com produtores rurais de todo o Brasil, está cumprindo em vários Estados”, afirma.

Quanto à organização do evento, Luciano Guedes garante que é toda da equipe presidenciais, e que os trabalhadores e representantes locais só estão o recepcionando e fazendo mobilizações.