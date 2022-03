Presidente Jair Bolsonaro deixa hospital onde foi internado após sentir mal-estar

Na manhã desta terça-feira (29), o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde estava desde a noite anterior, quando sentiu um mal-estar. Ele foi encaminhado para a unidade para se submeter a exames com o objetivo de identificar as causas do “desconforto”. As informações são do G1 Nacional.

Bolsonaro começou a se sentir mal quando se dirigia a um evento do Republicanos, partido da base de apoio ao governo

Em janeiro deste ano, ele já havia ficado dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, devido a uma obstrução no intestino. Na ocasião, o médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, disse que o problema tinha sido provocado por um camarão não mastigado corretamente.

Desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi submetido a quatro cirurgias em decorrência do episódio. Também realizou outros dois procedimentos não relacionados à facada – uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga e uma vasectomia.