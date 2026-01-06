Presidente interina da Venezuela já comemorou liberdade de Lula e ironizou derrota de Bolsonaro

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, já se posicionou publicamente sobre episódios da política brasileira. Integrante do regime chavista, ela manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez críticas aos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

No último sábado, 3, a Suprema Corte da Venezuela determinou que Delcy assumisse interinamente a presidência do país. A decisão ocorreu após a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Ela tomou posse nesta segunda-feira, 5.

Em outubro de 2022, após a vitória de Lula nas eleições presidenciais brasileiras, Delcy Rodríguez celebrou o resultado. "Viva Lula! Viva o grande povo do Brasil, que abre novos caminhos para a nossa América Latina!", escreveu à época.

As posições de Delcy Rodríguez sobre políticos brasileiros

Ela também ironizou a derrota de Bolsonaro, afirmando que o então presidente havia "se metido com a Venezuela". Na ocasião, Delcy publicou uma imagem com líderes do Grupo de Lima, marcando com a letra "X" os rostos de presidentes que não conseguiram se reeleger ou eleger sucessores.

Em dezembro de 2019, Delcy criticou a decisão do governo Bolsonaro de conceder status de refugiado a cinco militares venezuelanos. Ela classificou o Brasil como um "santuário de terroristas".

Ainda naquele ano, ela comemorou a soltura de Lula, em novembro, ao repostar um vídeo do presidente deixando a prisão ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Na publicação, escreveu que a Venezuela celebrava a liberdade do petista.

Delcy Rodríguez também se posicionou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Ela classificou o processo como um golpe de Estado. No ano seguinte, já sob o governo Temer, Delcy repostou uma foto do então presidente brasileiro ao lado da ativista Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que o empresário Joesley Batista, da JBS, relatou em delação premiada que Michel Temer teria dado aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

Quem é Delcy Rodríguez

Filha de um guerrilheiro marxista, Delcy Rodríguez foi educada parcialmente na França. Ela se especializou em direito trabalhista e ascendeu dentro do regime chavista até alcançar o cargo de vice-presidente.

A presidente interina, de 56 anos, integra uma ala ideológica do chavismo. É conhecida por dialogar com elites econômicas venezuelanas, investidores estrangeiros e diplomatas. Apresenta-se como uma tecnocrata cosmopolita em um governo de perfil militarista e majoritariamente masculino.

Segundo autoridades americanas ouvidas pelo The New York Times, Delcy impressionou integrantes do governo do presidente dos EUA, Donald Trump. A forma como ela conduziu a gestão das reservas de petróleo da Venezuela foi o motivo. Pessoas envolvidas nas negociações afirmaram que intermediários convenceram Washington de que ela protegeria e estimularia futuros investimentos energéticos americanos no país.