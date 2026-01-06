Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente interina da Venezuela já comemorou liberdade de Lula e ironizou derrota de Bolsonaro

Delcy Rodríguez assumiu presidência após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela (Federico Parra | AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, já se posicionou publicamente sobre episódios da política brasileira. Integrante do regime chavista, ela manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez críticas aos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

No último sábado, 3, a Suprema Corte da Venezuela determinou que Delcy assumisse interinamente a presidência do país. A decisão ocorreu após a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Ela tomou posse nesta segunda-feira, 5.

Em outubro de 2022, após a vitória de Lula nas eleições presidenciais brasileiras, Delcy Rodríguez celebrou o resultado. "Viva Lula! Viva o grande povo do Brasil, que abre novos caminhos para a nossa América Latina!", escreveu à época.

As posições de Delcy Rodríguez sobre políticos brasileiros

Ela também ironizou a derrota de Bolsonaro, afirmando que o então presidente havia "se metido com a Venezuela". Na ocasião, Delcy publicou uma imagem com líderes do Grupo de Lima, marcando com a letra "X" os rostos de presidentes que não conseguiram se reeleger ou eleger sucessores.

Em dezembro de 2019, Delcy criticou a decisão do governo Bolsonaro de conceder status de refugiado a cinco militares venezuelanos. Ela classificou o Brasil como um "santuário de terroristas".

Ainda naquele ano, ela comemorou a soltura de Lula, em novembro, ao repostar um vídeo do presidente deixando a prisão ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Na publicação, escreveu que a Venezuela celebrava a liberdade do petista.

Delcy Rodríguez também se posicionou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Ela classificou o processo como um golpe de Estado. No ano seguinte, já sob o governo Temer, Delcy repostou uma foto do então presidente brasileiro ao lado da ativista Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que o empresário Joesley Batista, da JBS, relatou em delação premiada que Michel Temer teria dado aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

Quem é Delcy Rodríguez

Filha de um guerrilheiro marxista, Delcy Rodríguez foi educada parcialmente na França. Ela se especializou em direito trabalhista e ascendeu dentro do regime chavista até alcançar o cargo de vice-presidente.

A presidente interina, de 56 anos, integra uma ala ideológica do chavismo. É conhecida por dialogar com elites econômicas venezuelanas, investidores estrangeiros e diplomatas. Apresenta-se como uma tecnocrata cosmopolita em um governo de perfil militarista e majoritariamente masculino.

Segundo autoridades americanas ouvidas pelo The New York Times, Delcy impressionou integrantes do governo do presidente dos EUA, Donald Trump. A forma como ela conduziu a gestão das reservas de petróleo da Venezuela foi o motivo. Pessoas envolvidas nas negociações afirmaram que intermediários convenceram Washington de que ela protegeria e estimularia futuros investimentos energéticos americanos no país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

DELCY RODRÍGUEZ

POSIÇÃO POLÍTICA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

saúde

Bolsonaro estava consciente e orientado após queda em cela, aponta relatório da PF

Defesa do ex-presidente pediu exames de imagem e neurológicos após despacho do ministro Alexandre de Moraes

06.01.26 19h59

Política

Federação de Municípios do Pará elege diretoria e prefeito de Breu Branco é o presidente

Flávio Mezzomo e diretores foram eleitos por aclamação nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h58

Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas Ferreira

06.01.26 19h22

Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela

06.01.26 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

GERENCIAMENTO

Presidente Lula coordena reunião com ministros para tratar da situação na Venezuela

Durante o encontro, o ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela

03.01.26 13h46

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda