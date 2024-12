Presidente do TRE participa da diplomação do prefeito eleito de Marabá na quinta-feira (12/12)

O prefeito eleito de Marabá, sudeste paraense, Antônio Carlos Cunha Sá (PL), será diplomado na quinta-feira (12/12) no Carajás Centro de Convenções, com início às 17h, pelo presidente do Tribunal Regional do Estado (TRE-PA), o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. A diplomação é a última etapa do processo eleitoral, que atesta a capacidade do candidato eleito em tomar posse do cargo público conquistado. Ao seu lado, o vice-prefeito eleito, João Tatagiba (PL) e mais 21 vereadores eleitos para a Câmara Municipal também receberam a diplomação.

Nas eleições municipais de outubro, o então candidato à prefeitura do município saiu vitorioso com ainda no 1º turno. Toni Cunha, como é conhecido, recebeu 69.666 votos, totalizando 51,08% dos votos válidos.

A Resolução nº 23.677/2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que apenas as candidatas e os candidatos com registro aprovado podem ser diplomados. O que torna o deferimento do registro de candidatura um requisito essencial para que o eleito seja diplomado. Seguindo o calendário eleitoral, o último prazo para a diplomação é o dia 19 de dezembro e as datas são agendadas, em cada município, pela respectiva zona eleitoral.