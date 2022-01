Presidente do TJPA, Célia Regina, testa positivo para covid-19

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) confirmou na noite de sábado (15) que a desembargadora e presidente do Tribunal, Célia Regina, teve resultado positivo para a covid-19 após teste realizado também no sábado.

De acordo com o TJPA, Célia Pinheiro segue as recomendações médicas e ressalta a importância dos cuidados sanitários de prevenção, como o uso contínuo de máscara, a utilização de álcool 70º e a necessidade de distanciamento social, em função da alta transmissibilidade das variantes do novo coronavírus, conforme as orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde.