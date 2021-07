Presidente do PT aparece como ‘morta’ no cadastro do SUS

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, apareceu como “morta” no cadastro do SUS. Ela descobriu isso ao se dirigir a uma unidade de saúde para se vacinar. As informações foram divulgadas pela Folha.

Gleisi, que é deputada federal, foi em junho a uma unidade do SUS em Brasília para se vacinar. E conseguiu. Mas, logo depois, profissionais da saúde entraram em contato dizendo que o cadastro dela tinha sofrido uma “baixa” por óbito. Os documentos foram checados —e eram, de fato, de Gleisi, que obviamente está viva.

Além de ser dada como morta, na ficha aparecida um apelido para ela: "Bolsonaro".

Ela falou com o amigo e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que já foi ministro da Saúde, e ele disse que o sistema da pasta sofreu um ataque de hackers em 2019. Ela agora enfrenta um trâmite burocrático para reativar seu cadastro.

Nas redes sociais, Gleisi disse que outras pessoas devem ter sido afetadas pelo ataque ao sistema do Ministério da Saúde.