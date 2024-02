Presidente do PL, Valdemar Costa Neto é transferido para carceragem da PF

Pouco antes das nove da noite desta quinta-feira (8), o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, chegou à carceragem da Polícia Federal, em Brasília. O político foi preso após um mandado de busca e apreensão expedido após a apreensão, em sua casa, uma arma de fogo e uma pepita de ouro. Valdemar pode ser investigado por posse irregular de arma e usurpação de minerais.

VEJA MAIS

Durante todo o dia, o presidente do partido esteve na sede da PF prestando esclarecimentos sobre as acusações. A audiência de custódia do investigado acontece nesta sexta-feira (9).

Entre os materiais encontrados pela Polícia Federal na casa do político, a pepita de ouro que pesa 40 gramas chama atenção por não ter registro de rastreio, o que configura crime de usurpação de minerais. Existe a possibilidade de que a pepita seja oriunda da atividade de garimpo. A PF ainda precisa fazer uma perícia para tentar identificar de onde o material foi extraído, mas, não existe um prazo definido para o resultado.

Por meio de nota, a defesa do presidente do PL declarou sobre as acusações que “não há fato relevante algum e que a pedra apreendida tem baixo valor, não configura delito segundo a própria jurisprudência”. Os advogados de Costa Neto, também reforçam que a arma apreendida, que estaria em nome de seu filho, não possui impedimento de uso. “A arma é registrada, tem uso permitido, pertence a um parente próximo e foi esquecida há vários anos no apartamento dele”, explicaram os advogados.