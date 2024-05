Presidente do PL Mulher em Belém lamenta morte de Amália Barros: 'foi gigante'

A presidente do Partido Liberal (PL) Mulher em Belém, Ágatha Barra, lamentou a morte da deputada federal Amália Barros, que era a vice-presidente do PL Mulher nacional. A parlamentar faleceu na madrugada deste domingo (12/05), aos 39 anos, após passar por um procedimento cirúrgico para remoção de um nódulo no pâncreas e ficar internada desde o início do mês de maio.

Para a representante da sigla na capital paraense, o Brasil perdeu "a deputada federal mais engajada na luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência". Ela contou que, certa vez, foi até Brasília na esperança de assistir à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual Amália participaria.

"Fiquei lá na frente esperando os deputados para começar, e a deputada Amália Barros já estava aguardando pontualmente. Ela foi e voltou várias vezes na esperança de começar e não aconteceu porque não tinha quórum, mas ela estava lá. Nunca vou esquecer disso. Como vai ser agora? Você foi gigante, Amalia", declarou.

Ágatha Barra é mãe de uma criança com Síndrome de Down e tem um projeto de acolhimento e incentivo.