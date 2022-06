Presidente do Crea no Pará morre aos 51 anos, em Marabá

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) confirmou, nesta sexta-feira (3), o falecimento do presidente da entidade, Carlos Renato Milhomem Chaves, aos 51 anos. O engenheiro civil faleceu em Marabá, de onde era natural, e cumpria o segundo mandato à frente da entidade.

Em nota de pesar, o Conselho declarou que o presidente lutava contra um câncer. "E nem mesmo as dificuldades causadas pela doença lhe fizeram afastar da função que tanto se dedicava, até os últimos dias de vida", diz o texto.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1996, o engenheiro também concluiu bacharelado em Direito na mesma instituição, no ano de 2005. "O presidente da inovação tecnológica descansa, mas seu trabalho perante os profissionais e a sociedade segue vivo, reconhecido por todos os Servidores e Conselheiros. Seu legado jamais será esquecido", destacou também os membros do Crea, na nota de pesar.