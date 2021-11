Presidente da Câmara de Santarém assume prefeitura por 8 dias

O comando da prefeitura municipal de Santarém está com o presidente da Câmara Legislativa de Santarém, Ronan Liberal Jr (MDB), até o dia 21 de novembro. O prefeito Nélio Aguiar está em viagem oficial para Lisboa, em Portugal, onde participa da primeira Missão Técnica pelo projeto Inovamos Juntos, que é coordenada pela Confederação Nacional dos Municípios -CNM.

Durante a viagem do Prefeito Nélio Aguiar, o presidente da Câmara ficará com as demandas do Poder Executivo Municipal, enquanto a presidência interina do Poder Legislativo é assumida pelo vereador Alisson Pontes.

Ronan está como prefeito neste momento porque Santarém não tem vice-prefeito, pois o vice eleito José Maria Tapajós assumiu cargo de Deputado na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

O prefeito em exercício Ronan Liberal Jr. realizou, nesta quarta-feira (17), visita às obras que estão sendo realizadas na rua Angelim, na Grande Área do Maracanã. Acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões. O trecho está recebendo recapeamento asfáltico.