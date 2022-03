Presidente Bolsonaro fala sobre 'travas ambientais' para o desenvolvimento econômico do Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou a cerimônia de dez novos ministros para tratar em seu pronunciamento oficial, dentre outros temas, de questões ambientais e medidas da legislação brasileira que considera “travas ambientais” para o país.

De acordo com o presidente, a pressão de países europeus sobre a administração do meio ambiente do Executivo federal deverá diminuir nos próximos meses em razão da preocupação com a insegurança alimentar no mundo. “A Europa quer acabar agora com o que eles chamam de terras para descanso. Eles sabem que a guerra da insegurança alimentar está aí. Não é apenas pela energia. E nós temos tudo para ser um exemplo para o mundo”, defendeu.

Bolsonaro recordou quando revogou ainda o decreto que proibia o plantio de cana de açúcar no Estado do Amazonas, após diálogo com a então ministra da Agricultura, Tereza Cristina. “Será que alguém quer transformar a floresta amazônica em um canavial? O quê que adianta nós termos a foz do rio Madeira, com um potencial enorme de potássio, se não podemos explorar? O quê que adianta termos um grande potencial hídrico, se não podemos construir várias hidrelétricas? ”, questionou.