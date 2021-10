Premiação concedida ao Jornal O Liberal é lembrada na Câmara Municipal de Belém

Os vereadores da Câmara Municipal de Belém aprovaram, à unanimidade, a inserção nos anais da casa de matéria publicada na última segunda-feira (18), no Jornal O Liberal, informando que o jornal impresso do Grupo Liberal é o vencedor do Prêmio Vladimir Herzog de 2021 na categoria Fotografia. A proposta foi apresentada pelo vereador Fernando Carneiro (PSOL).

“Trata de uma fotografia feita pelo excelente jornalista Tarso Sarraf, que fez uma campanha cobrindo a pandemia, principalmente no Marajó e a sua foto foi premiada nacionalmente, publicada no jornal O Liberal, que recebeu o prêmio de melhor foto nessa premiação tão importante. E é importante nós valorizarmos os nossos profissionais. Quem conhece o trabalho do Tarso sabe que ele fez uma cobertura no processo mais preocupante e grave da pandemia, se arriscando e arriscando a própria vida, mas as fotografias são de uma qualidade extraordinária”, destacou Fernando Carneiro.

O Liberal venceu na categoria Fotografia, com a matéria “Paradoxo amazônico: 66% dos piores municípios do Brasil estão na Amazônia”, publicada no dia 9 de maio deste ano. As imagens foram de Tarso Sarraf, texto da jornalista Cléo Soares, diagramação de Renato Tavares e edição de Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal. A matéria destacou que, apesar das riquezas naturais reconhecidas globalmente, a Amazônia brasileira concentra os piores indicadores de desenvolvimento social do País.

Os anais da Câmara contêm uma coletânea oficial de temas importantes e propostas discutidas ao longo do ano pelos vereadores.