Prefeitura homenageia 25 personalidades com a Medalha Castelo Branco

Ainda na noite desta quarta-feira (12), como última atividade da programação comemorativa do aniversário da capital paraense, que contou com a presença do governador Helder Barbalho, a Prefeitura Municipal de Belém fez a entrega de 25 medalhas do mérito Francisco Caldeira Castelo Branco a personalidades relacionadas à administração pública e à iniciativa privada, em evento realizado na Igreja de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha.

A cerimônia de condecoração teve à frente o prefeito Edmilson Rodrigues. Junto aos agraciados, estiveram presentes autoridades dos poderes judiciário e legislativo estadual e municipal, mas de instituições ligados à esfera federal e ao setor empresarial. O próprio Edmilson Rodrigues fez a entrega das medalhas e diplomas aos homenageados pelos serviços prestados, em suas áreas de atuação, à cidade de Belém.

A medalha do mérito Francisco Caldeira de Castelo Branco, fundador da cidade de Belém, capital do Estado do Pará, é concedida a cada aniversário da cidade desde 1978, ano em que a comenda foi criada pelo decreto nº 14.535. A mais alta honraria do município de Belém é concedida a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que, por relevantes serviços prestados ao município ou por mérito excepcional, seja digna da distinção.

“Satisfação e responsabilidade de falar em nome dos agraciados e reconhecidos neste momento, no dia em que nossa capital completa 406 anos. Gratidão pelo reconhecimento, sobretudo pelo amor que temos por nossa cidade, que escolhemos para viver. Festejo as escolhas feitas dos homenageados”, falou o governador Helder Barbalho, também condecorado. “Todas as pessoas que foram indicadas têm para mim um significado muito grande e sabemos que cada uma delas deu sua contribuição efetiva para melhorar nossa cidade”, enfatizou Edmilson Rodrigues.

Com 40 anos dedicados à administração municipal, a servidora da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Berenice Dias, estava na lista dos condecorados. “É muito emocionante ser reconhecida depois de uma longa jornada de trabalho. É um sonho realizado”, disse. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJE), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, foi uma das homenageadas da noite. “É uma honra imensa nos podermos comemorar os 406 anos de nossa grande Belém e receber essa comenda, gratidão também à gestão municipal pela homenagem”, afirmou a magistrada. Representante da iniciativa privada, Ernani Guilhon, da Porte Engenharia, recebeu uma das medalhas Francisco Caldeira Castelo Branco. “Muito orgulho e satisfação que estamos aqui recebendo essa medalha, essa honraria, é importante termos o reconhecimento de nosso trabalho”, destacou o empresário.