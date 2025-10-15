Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeitura envia à Câmara proposta orçamentária de R$ 6,7 bilhões para 2026

Proposta é a primeira da gestão de Igor Normando e destina mais recursos a saúde e educação

O Liberal
fonte

Receita total prevista é de R$ 6,735 bilhões (Hamilton Braga / Especial para O Liberal)

Com previsão de receita e despesa de R$ 6,735 bilhões, o prefeito Igor Normando encaminhou, nesta quarta-feira (15), dentro do prazo constitucional, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 à Câmara Municipal de Belém. Essa é a primeira proposta orçamentária da atual gestão, já que o orçamento em vigor foi elaborado pela administração anterior, encerrada em dezembro do ano passado.

Após o recebimento do projeto, a Câmara Municipal de Belém definirá o prazo para apresentação de emendas e a data da votação. A expectativa é que a aprovação ocorra até dezembro, antes do recesso parlamentar, para que a nova lei entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

O documento, que detalha as fontes de receita e os gastos do município para o próximo exercício, segue as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026) e do Plano Plurianual (PPA 2026-2029). Ambos foram construídos, segundo a prefeitura, com participação popular e definem metas e prioridades da administração, buscando transparência e responsabilidade fiscal.

Na mensagem que acompanha o projeto, o prefeito ressaltou que o orçamento foi elaborado com base nas necessidades apontadas pela população.
“As prioridades definidas pelos moradores de Belém, nas urnas e durante a elaboração do PPA 2026-2029, estão refletidas neste orçamento. Desde o primeiro dia de governo temos atuado para atender as demandas mais urgentes, tanto na área urbana quanto nas ilhas”, afirmou Igor Normando.

A proposta se apoia em cinco eixos estratégicos de políticas públicas: Governança; Desenvolvimento Social e Cidadania; Desenvolvimento Urbano e Gestão da Cidade; Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; e Bem-Estar e Segurança. Também abrange os programas de manutenção administrativa dos Poderes Legislativo e Executivo e os encargos especiais.

Veja como é composta a receita

O projeto da LOA 2026 abrange os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. O primeiro inclui os órgãos da administração direta e indireta, fundos municipais, empresas públicas e autarquias, além da Câmara Municipal. Já o segundo reúne os setores de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

A receita total prevista é de R$ 6,735 bilhões, sendo R$ 5,170 bilhões destinados ao Orçamento Fiscal e R$ 1,564 bilhão ao da Seguridade Social. As receitas municipais incluem a arrecadação de impostos, taxas e contribuições, além das transferências constitucionais da União (como FPM, IPI e ITR) e do Estado (como ICMS e IPVA), além de convênios e operações de crédito.

A despesa municipal foi fixada no mesmo valor da receita, de R$ 6,735 bilhões, distribuída em R$ 4,008 bilhões para o Orçamento Fiscal e R$ 2,726 bilhões para o da Seguridade Social. O primeiro ainda complementará o segundo com R$ 1,162 bilhão, cobrindo despesas de Saúde, Assistência e Previdência.

A maior despesa prevista é na categoria de Outras Despesas Correntes, que totaliza R$ 2,747 bilhões e cobre áreas como limpeza pública, pavimentação, contratos administrativos, precatórios e Pasep. Em seguida, aparecem os gastos com pessoal e encargos sociais, estimados em R$ 2,640 bilhões.

Saúde e educação terão reforço de verbas

As prioridades orçamentárias para 2026 estão alinhadas às metas do PPA, com destaque para saneamento, saúde, educação, desenvolvimento econômico e social, segurança e bem-estar. Para saneamento básico, incluindo obras, manutenção de vias e limpeza pública, o valor estimado é de R$ 940,411 milhões.

A Saúde terá destinação inédita de 20% das receitas próprias e das transferências constitucionais, o equivalente a R$ 778,055 milhões, superando o mínimo constitucional de 15%. Já a Educação contará com 25% das receitas municipais, somando R$ 542,101 milhões, que, acrescidos das transferências federais, atingem R$ 1,087 bilhão.

Outras áreas com valores expressivos são Urbanismo, com R$ 321,812 milhões; Transporte e Mobilidade, com R$ 270,260 milhões; e Assistência Social, com R$ 248,490 milhões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

proposta orçamentária para belém

orçamento 2026
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Investigação

Fraude no INSS: bloqueio de valores ligados a sindicato soma R$ 389 mi

Descontos são referentes aos anos de 2021 e janeiro de 2025

15.10.25 16h14

Gastos e investimentos

Prefeitura envia à Câmara proposta orçamentária de R$ 6,7 bilhões para 2026

Proposta é a primeira da gestão de Igor Normando e destina mais recursos a saúde e educação

15.10.25 15h17

'Ninguém quer ser pobre. Quem causa essa situação é o sistema político e econômico', diz Lula

15.10.25 15h04

Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo

15.10.25 14h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda