Prefeitura de Parauapebas e servidores municipais celebram acordo salarial

A Prefeitura de Parauapebas e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas (Sinseppar) entraram em acordo nesta quarta-feira (15), após meses de mesa da negociação sobre as questões salariais dos funcionários públicos.

A reposição das perdas salariais foram a pauta principal do encontro. O Sinseppar argumentou que o poder de compra do servidor “diminuiu consideravelmente, principalmente, com implementação da Lei Complementar 173/2020, editada pelo governo Bolsonaro, que impediu qualquer possibilidade de reajuste no último ano”.

Durante as tratativas, foi garantido o reajuste salarial para 2022 fixado em 14,5%, sendo 10,96% de reposição inflacionária, baseado no maior índice (INPC) mais 3,54% de ganho real, e, o auxílio alimentação fixado em R$ 1.050,00, o que representou aumento de mais de R$ 150.

“Este foi o maior índice já conquistado durante toda a história das mesas de negociação entre sindicato e prefeitura, reafirmando o compromisso da diretoria desta entidade pela valorização dos servidores públicos municipais”, concluiu o sindicato.