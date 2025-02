Prefeitura de Belém nomeia Sue Mourão como nova secretária executiva de cultura de paz

A Prefeitura de Belém nomeou, nesta sexta-feira, 28, Sue Mourão como a nova secretária executiva de cultura de paz. Sua é formada em enfermagem e nasceu no dia 6 de agosto de 1967. Ao longo dos anos, ela trilhou uma trajetória de engajamento e apoio em causas sociais e sua nomeação reflete o compromisso que a gestão atual de Belém tem em fortalecer as políticas públicas voltadas para a promoção da harmonia e do bem-estar social dos belenenses.

A nova secretária atuou com destaque na área da saúde e em iniciativas comunitárias antes de assumir o novo cargo. A experiência e a dedicação dela foram cruciais para a escolha da sua atual e mais nova função. Com sua liderança, espera-se que ocorra a implementação de projetos que promovam a convivência pacífica e a resolução de conflitos na cidade, com o objetivo de contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária.