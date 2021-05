Prefeitura de Belém inicia as plenárias do programa “Tá selado!”

A Prefeitura de Belém realizou na noite desta segunda-feira, 24, a primeira reunião do Programa de Participação Popular “Tá Selado! ”. O primeiro encontro do programa envolveu os bairros do Una, Coqueiro, Cabanagem e Parque Verde, todos do Distrito Administrativo do Bengui (Daben).

Para evitar aglomerações, a plenária foi transmitida via online, pela plataforma You Tube. O prefeito Edmilson Rodrigues e o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cláudio Puty, participaram do momento.

"O povo tem o direito de pensar na cidade como um todo, decidir e opinar na política. Falar sobre projetos fundamentais para Belém, opinar e comentar sobre a macrodrenagem. Vamos debater o racismo, a homofobia e diversas políticas públicas", afirmou o gestor municipal, na abertura da reunião.

Edmilson destacou que as ideias apresentadas pela população durante as plenárias poderão ser incluídas no Plano Plurianual do Município (PPA). " As ideias que forem surgindo serão sistematizadas por uma equipe de alto nível para elaboração do plano e para votação popular", afirmou.

Plenárias

De acordo com a Prefeitura de Belém os moradores dos 72 bairros da capital paraense, que estão divididos em oito distritos administrativos, vão eleger durante as reuniões seus representantes para os conselhos de bairro e distritais. "Neste primeiro momento não vamos eleger os delegados, mas vamos abrir as inscrições. Qualquer pessoa pode se candidatar, mas é necessário seguir alguns critérios", explicou Cláudio Puty, titular da Secretaria de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep).

Durante as pautas das reuniões nos bairros, a plenária terá que se basear em três perguntas chaves: Qual o principal problema do bairro? O que consideram o principal problema de Belém? Quais as soluções pensadas para a cidade?

As plenárias no Daben prosseguem nesta terça-feira, 25, a partir das 19h, com a participação dos bairros do Bengui, Pratinha, Tapanã e São Clemente. A população pode participar do processo de duas formas: pelas reuniões virtuais de bairro ou contribuindo com propostas e sugestões na plataforma do Tá Selado acessando o link: belem.pa.gov.br/taselado.