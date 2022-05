Fórum Tá Selado reúne conselheiros e conselheiras de bairros

Começa nesta segunda-feira, 9, o período de plenárias do Fórum de Participação Cidadã Tá Selado preparativas de conselheiros e conselheiras eleitos por bairros e distritos administrativos.

Nesta segunda-feira, 9, a partir das 19h, no Salão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, mais conhecido como Centrão, na rua São Miguel, 943, entre as travessas Dr. Moraes e Padre Eutíquio, bairro da Cremação, participam os conselheiros e conselheiras dos bairros dos Distritos Belém (Dabel) e Guamá (Dagua).

Na pauta do encontro, a coordenação do Fórum Tá Selado apresentará aos participantes a relação de obras escolhidas e decididas como prioridade pela população dos distritos no ano passado, durante o processo de elaboração do Orçamento Municipal 2022.

Algumas obras já iniciaram e as secretarias responsáveis irão informar sobre o andamento dos trabalhos.

Cada obra será acompanhada por uma Comissão de Fiscalização (Cofis), cujos membros devem ser eleitos pelos moradores do bairro onde elas ocorrem.

Também será apresentado o calendário de atividades do Fórum Tá Selado para este ano, que entre as pautas de discussão e decisão estará a elaboração da proposta de Orçamento Municipal para 2023, a qual deverá ser entregue à Câmara Municipal até outubro.