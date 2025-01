Prefeitos eleitos antes da posse: 3 mortes, 1 prisão e decisões judiciais barram 24 gestores no país

Ao menos 24 candidatos a prefeito, eleitos nas eleições de outubro de 2024, não tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2025, segundo levantamento realizado pelo portal G1. As razões variam entre mortes, prisão e impedimentos legais.

Três prefeitos eleitos – de Arroio dos Ratos (RS), Augusto Pestana (RS) e Cabreúva (SP) – faleceram de causas naturais antes da posse, resultando na investidura de seus respectivos vice-prefeitos.

Judicialização e casos policiais impactam o processo de posse

Além das fatalidades, em 21 cidades, os prefeitos eleitos foram barrados pela Justiça Eleitoral. Em Santa Quitéria (CE), José Braga Barrozo (PSB) foi preso poucas horas antes da cerimônia de posse, acusado de vínculos com uma facção criminosa que teria favorecido sua campanha.

Situação semelhante ocorreu em Choró (CE), onde o candidato mais votado, Bebeto Queiroz (PSB), teve sua posse suspensa devido à suspeita de crimes eleitorais. Com um mandado de prisão em aberto, Queiroz é considerado foragido pela Justiça.

Nessas circunstâncias, o presidente da câmara municipal assumiu interinamente a gestão dos municípios, conforme previsto na legislação, enquanto se aguardam definições judiciais sobre a regularidade das eleições ou a convocação de um novo pleito.

Interinidade como solução provisória

Os casos exemplificam desafios do sistema eleitoral, com prefeitos eleitos impedidos por questões legais ou tragédias pessoais. Para esses municípios, a indefinição política demanda respostas rápidas da Justiça, enquanto presidentes das câmaras lideram as gestões de forma interina.

O levantamento do G1 mapeou a situação dos prefeitos eleitos em todos os 5.569 municípios do país, evidenciando que situações excepcionais continuam sendo parte dos desafios das eleições municipais no Brasil.

Cidades dos prefeitos eleitos que morreram

Arroio dos Ratos (RS)

Augusto Pestana (RS)

Cabreúva (SP)

Cidades dos prefeitos barrados pela Justiça

Bandeirantes (MS)

Bocaina (SP)

Bonito de Minas (MG)

Choró (CE)

Eldorado (SP)

Goiana (PE)

Guapé (MG)

Guará (SP)

Itaguaí (RJ)

Mercês (MG)

Mongaguá (SP)

Natividade (RJ)

Neves Paulista (SP)

Panorama (SP)

Presidente Kennedy (ES)

Reginópolis (SP)

Ruy Barbosa (BA)

Santa Quitéria (CE)

São José da Varginha (MG)

São Tomé (PR)

Tuiuti (SP)