Prefeito que sugeriu ‘castração’ de mulheres é expulso do partido

O prefeito do município de Barra do Piraí, Mário Esteves, foi expulso do Solidariedade do Rio de Janeiro, por decisão unânime da direção regional do partido. A medida divulgada neste domingo (17) foi tomada após o gestor defender a "castração" de “meninas” da cidade para controle da população local.

“O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione [secretário de Saúde]? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara”, disse Esteves, durante um evento público na última quinta-feira (14).

No comunicado divulgado neste domingo, o deputado Aureo Ribeiro o presidente estadual do Solidariedade, classificou a fala como misógina (preconceito ou ódio contra mulheres) e um “total desrespeito”.

Após as críticas, o prefeito Mário Esteves se manifestou nas redes sociais afirmando que cometeu um “equívoco” ao trocar o “termo técnico – ‘laqueadura’ por ‘castrar’”.

“No entanto, isso não diminui a importância do assunto. O que deveria entrar em pauta era o planejamento familiar. Esse é o assunto que tem que estar nas manchetes — e não a troca num termo técnico. Infelizmente, hoje, qualquer palavra mal colocada pode se transformar em barbárie nas mãos de pessoas mal intencionadas”, declarou.