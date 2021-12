Prefeito leva briga política para ringue e luta contra ex-vereador; assista

O prefeito Simão Peixoto, de Borba, no Amazonas, levou um desafeto político para o ringue e lutou contra o ex-vereador Eriney Alves da Silva, conhecido como Mirico, na madrugada de domingo (12). Os políticos decidiram resolver suas pendências no tatame após Mirico tecer críticas à gestão atual do prefeito. As informações são do Metrópoles.

A polêmica iniciou quando Mirico criticou o prefeito pela má conservação nos balneários da cidade, o chamando para a 'porrada'. O chefe do Executivo Municipal reagiu às críticas o desafiando para uma luta no estilo UFC, que ocorreu em uma quadra de esportes da cidade, localizada a 150 km de Manaus, com direito a plateia para vibrar pelos ‘lutadores’. Mesmo com uma sequência de chutes levadas logo nos três primeiros rounds, o prefeito saiu vencedor da disputa. Ao fim, ele declarou que o 'desafio' era uma maneira de incentivar o esporte no município. Confira: