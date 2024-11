Prefeito eleito de Belém, Igor Normando, é destaque nas páginas amarelas da revista Veja

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), foi destaque nas páginas amarelas da edição mais recente da revista VEJA. Com apenas 37 anos, Normando assumirá a gestão da capital paraense em janeiro de 2025, sendo o mais jovem político a ocupar o cargo. Sua eleição ganha ainda mais relevância pelo papel que ele desempenhará na organização da COP30, que acontecerá em Belém em novembro de 2025.

Na entrevista concedida à revista, Normando abordou os desafios de preparar a cidade para receber o evento global, que deve atrair cerca de 50 mil pessoas e representantes de mais de 200 países. Ele também destacou os problemas estruturais que precisam de solução urgente, como mobilidade urbana, saneamento básico e resíduos sólidos.



VEJA MAIS:



“A nossa principal meta será fazer com que tudo seja entregue até novembro. Eu vou pessoalmente fazer a vistoria das obras toda semana para garantir que o ritmo seja acelerado”, afirmou o prefeito eleito, referindo-se às obras do Parque da Cidade, principal palco das reuniões, e às melhorias em pontos turísticos como o Porto Futuro e o Mercado Ver-o-Peso.

Normando também comentou sobre os desafios relacionados à segurança e sustentabilidade na Amazônia. Para ele, o combate à criminalidade passa pela integração de forças e políticas públicas de inclusão social. “Violência se combate com o poder ostensivo da polícia, mas também com cidadania, com inclusão, com oportunidade. Onde a Usina da Paz é instalada, temos uma diminuição da criminalidade de até 70%,” destacou, mencionando sua experiência anterior com o projeto Usinas da Paz, que ele pretende adaptar para Belém.

Sobre a possibilidade de a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas esvaziar a COP30, Normando foi enfático: “Não acho que tenha alguma influência. Esse é um evento que discute o clima do mundo. Independente de posições ideológicas, todos os chefes de Estado estão convidadíssimos a vir a Belém e fazer as discussões importantes.”

A responsabilidade de organizar um evento da magnitude da COP30 coloca Belém no centro das atenções globais e exige ações rápidas e concretas. Para Normando, a missão é clara: garantir que a cidade esteja à altura do desafio. “Temos dois grandes desafios. Um é colocar a manutenção da cidade em dia, ou seja, fazer os serviços públicos e básicos funcionarem. O outro é tocar em ritmo acelerado as obras da COP30,” concluiu.

Com a experiência política e o compromisso de acelerar os trabalhos, o “prefeito da COP” se prepara para uma gestão que promete transformar a capital paraense em um exemplo de integração entre urbanismo, sustentabilidade e governança.