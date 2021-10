Prefeito Edmilson Rodrigues tem alta da UTI programada para esta quarta-feira

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está evoluindo bem após o último procedimento realizado na manhã desta segunda-feira (25), de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém. A alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) segue programada para esta quarta-feira (27). "Consciente, orientado, alimentou-se melhor hoje. Respira sem ajuda de aparelhos, conseguindo reduzir a quantidade de oxigênio para valores mínimos", diz a nota.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, Edmilson mantém uma evolução satisfatória e órgãos respondendo bem ao pós operatório. "Sem sinais de sangramento. No dia de hoje realizou exercícios no leito e caminhou, mostrando que está progredindo bem em seu processo de recuperação e com excelente resposta à fisioterapia respiratória".

