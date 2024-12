Prefeito e vereadores eleitos são diplomados em Tailândia

O prefeito eleito da cidade de Tailândia, no nordeste do Pará, Lauro Hoffmann (MDB), e vice-prefeita eleita, Anna Nisa, além dos 13 vereadores, foram diplomados na tarde desta terça-feira (17/12). A cerimônia se deu em sessão na sede da Câmara Municipal do município. As posses do novo prefeito e da vice-prefeita, assim como dos vereadores, ocorrem no dia 1º de janeiro de 2025.

O ato da Justiça Eleitoral foi presidido pelo titular da 93ª Zona Eleitoral, juiz Rodrigo Avelar. A diplomação contou com a presença do atual prefeito, Paulo Jasper Macarrão (MDB), e de demais autoridades civis e militares, além de familiares dos eleitos e convidados. Um telão garantiu a transmissão simultânea do lado de fora da sede do legislativo municipal.

Aliado do prefeito Macarrão, Lauro Hoffmann, 33 anos, elegeu-se com 21.972 votos, 50,98% dos votos válidos. Paulo Jasper Macarrão passa a faixa para Lauro após 16 anos de gestão, com intervalos entre as quatro gestões. Até chegar ao Poder Executivo, Lauro foi vereador por duas legislaturas e presidente da Câmara.

“Sabemos que temos que avançar em diversas áreas, mas também que muita coisa foi feita pelo nosso prefeito Macarrão. Vamos continuar e avançar naquilo que muito o nosso prefeito contribuiu, sem deixar de esquecer o que temos de mais importante, as pessoas”, disse o prefeito diplomado Lauro Hoffmann.

Por sua vez, Macarrão enalteceu o trabalho de seu secretariado, apoio da família e aos amigos durante sua gestão. “Se precisar suar a camisa, suem. Eu acredito em vocês dois”, ressaltou o prefeito, direcionando a palavra ao prefeito e a vice.

Dos 13 vereadores eleitos, a parlamentar Rosa da Saúde (PDT) foi a que obteve o maior número de votos, 2.053, seguida pelo professor Gilson (PDT), com 1803, e Fabrício (PRD), com 1.379.

Com a entrega dos diplomas garantida pela Justiça Eleitoral, os parlamentares e gestores estarão, agora, aptos para assumir os cargos como legisladores de 2025 a 2028. Pela Resolução nº 23.677, de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fica determinado que a diplomação só é possível mediante os registros devidamente aprovados pela Justiça Eleitoral. Vereadores e vereadoras só recebem o diploma se estiverem com as contas de campanha regularizadas.

Pelo calendário eleitoral, o prazo final para a diplomação dos eleitos é dia 19 de dezembro. A data e a organização da cerimônia de diplomação são definidas pelos representantes das Zonas Eleitorais de cada município.