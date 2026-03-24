Prefeito e primeira-dama de cidade no interior de SP morrem em acidente de carro

O prefeito de Vista Alegre do Alto, que fica no interior de São Paulo, Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram na noite de segunda-feira, 23, em um acidente na rodovia SP-319, após o carro em que estavam bater em um caminhão.

A secretária de Desenvolvimento Social da cidade, Rita Rozani, também estava no veículo no momento do acidente e segue internada. A gestão municipal informou que os três estavam em uma viagem a trabalho.

"Estavam em mais uma viagem a trabalho, levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, o casal foi vítima um acidente automobilístico que resultou em suas partidas", disse.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o acidente ocorreu na Rodovia Engenheiro Thyrso Micali, perto da cidade de Taquaritinga (SP). A Polícia Militar foi acionada e encontrou a primeira-dama já sem vida, enquanto o prefeito e a secretária foram socorridos e levados à UPA de Taquaritinga - mas ele não resistiu aos ferimentos.

A SSP informou ainda que o motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Taquaritinga, que prossegue com as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

A prefeitura da cidade informou que o velório das vítimas foi realizado nesta terça-feira, 24, no Centro Cultural de Vista Alegre do Alto. O município determinou luto oficial de três dias e ponto facultativo nas repartições publicas municipais nesta terça-feira. Serviços nas áreas de saúde, limpeza urbana e outras atividades foram mantidos.

"O decreto estabelece ainda a suspensão dos prazos de processos administrativos e licitatórios em curso no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como das comemorações alusivas ao aniversário do município, durante o período de luto e ponto facultativo", informou a prefeitura. O município comemora 107 anos na quarta-feira, 25.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte do prefeito e da primeira-dama. "É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão repentina e dolorosa. Um casal que construiu uma história de dedicação, trabalho e amor pela sua cidade, e que hoje deixa um vazio imenso no coração de todos. Nossas orações seguem pela recuperação da Rita Rozani, secretária de Desenvolvimento Social da cidade, que ficou ferida e segue internada", afirmou.