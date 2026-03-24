Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeito e primeira-dama de cidade no interior de SP morrem em acidente de carro

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o acidente ocorreu na Rodovia Engenheiro Thyrso Micali, perto da cidade de Taquaritinga (SP)

Estadão Conteúdo
fonte

Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani (Reprodução)

O prefeito de Vista Alegre do Alto, que fica no interior de São Paulo, Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram na noite de segunda-feira, 23, em um acidente na rodovia SP-319, após o carro em que estavam bater em um caminhão.

A secretária de Desenvolvimento Social da cidade, Rita Rozani, também estava no veículo no momento do acidente e segue internada. A gestão municipal informou que os três estavam em uma viagem a trabalho.

"Estavam em mais uma viagem a trabalho, levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, o casal foi vítima um acidente automobilístico que resultou em suas partidas", disse.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o acidente ocorreu na Rodovia Engenheiro Thyrso Micali, perto da cidade de Taquaritinga (SP). A Polícia Militar foi acionada e encontrou a primeira-dama já sem vida, enquanto o prefeito e a secretária foram socorridos e levados à UPA de Taquaritinga - mas ele não resistiu aos ferimentos.

A SSP informou ainda que o motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Taquaritinga, que prossegue com as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

A prefeitura da cidade informou que o velório das vítimas foi realizado nesta terça-feira, 24, no Centro Cultural de Vista Alegre do Alto. O município determinou luto oficial de três dias e ponto facultativo nas repartições publicas municipais nesta terça-feira. Serviços nas áreas de saúde, limpeza urbana e outras atividades foram mantidos.

"O decreto estabelece ainda a suspensão dos prazos de processos administrativos e licitatórios em curso no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como das comemorações alusivas ao aniversário do município, durante o período de luto e ponto facultativo", informou a prefeitura. O município comemora 107 anos na quarta-feira, 25.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte do prefeito e da primeira-dama. "É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão repentina e dolorosa. Um casal que construiu uma história de dedicação, trabalho e amor pela sua cidade, e que hoje deixa um vazio imenso no coração de todos. Nossas orações seguem pela recuperação da Rita Rozani, secretária de Desenvolvimento Social da cidade, que ficou ferida e segue internada", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeito

primeira-dama

Vista Alegre do Alto

acidente

mortes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

'Onde te entrego meu c*?', diz prefeito interino de Macapá em conversa com Alcolumbre

Gravação mostra prefeito interino de Macapá pedindo ajuda ao senador e sugerindo ações contra adversário Antonio Furlan

24.03.26 20h59

política

Lula: Muita gente não gosta de mim porque são R$ 400 bi para o social; preferiam na especulação

No mesmo tom, Lula declarou que tem a consciência de quem são os aliados ou adversários dele

24.03.26 20h32

Nunes Marques vota para absolver Cláudio Castro; placar está em 2x1

24.03.26 20h28

eleições 2026

Haddad: Partindo de 40% dos votos válidos nas pesquisas, temos condição de vencer em SP

Haddad afirmou que não antecipará a estratégia de sua campanha

24.03.26 19h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda