Prefeito de São Paulo discutirá com governo Bolsonaro a liberação da vacinação de pessoas de 12 a 17

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tratará em Brasília nesta terça-feira (6) da liberação da vacinação da população entre 12 e 17 anos, com foco no público com comorbidades.

O assunto será um entre vários temas tratados com o governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Às 13h, Nunes e o secretário Edson Aparecido tratarão do tema com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os adolescentes ainda não fazem parte do plano nacional de imunização. No entanto, a gestão paulistana se apoia na autorização, pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), da vacinação deste público com a Pfizer no país.

Além disso, o Instituto Butantan informou que pediria autorização para aplicação da Coronavac em crianças, uma vez que o imunizante foi testado na China e se mostrou seguro.

Na área da saúde, a gestão municipal também deverá tratar da habilitação de leitos para a cidade.

Em uma série de agendas com ministros e autoridades, Nunes também tratará de liberação de verba para a construção do BRT (espécie de corredor de ônibus mais moderno) da avenida Aricanduva, na zona leste da capital, e também para obras de retrofit no centro da capital.

Às 15h30, Nunes se encontrará com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (DEM), também participará do encontro.

Nunes também terá audiências com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM).