Prefeito de Mossoró é alvo de operação da PF que investiga desvios de recursos públicos no RN

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, na manhã desta terça-feira (27/1), a Operação Mederi, com o objetivo de desarticular um esquema suspeito de desvio de recursos públicos da área da saúde e fraudes em procedimentos licitatórios municipais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, estado onde estão sediadas as empresas investigadas. Além das buscas, a Justiça autorizou a adoção de medidas cautelares e patrimoniais contra os suspeitos.

Entre os alvos da operação está o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), conforme confirmado pelas autoridades responsáveis pela investigação. A apuração busca esclarecer a participação de agentes públicos e empresários no suposto esquema.

Segundo as investigações, o esquema envolveria contratos para o fornecimento de insumos à rede pública de saúde firmados com administrações municipais de diversos estados. Auditorias realizadas pelos órgãos de controle identificaram indícios de irregularidades na execução contratual, como a não entrega de materiais, fornecimento em desacordo com o previsto e a prática de sobrepreço.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes relacionados ao desvio de recursos públicos e a fraudes em contratações administrativas.