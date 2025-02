Prefeito de Bagre assume presidência da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam)

O prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues, é o novo presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), para o biênio 2025-2027. A eleição foi na tarde desta sexta-feira (31/01), na sede da entidade, no bairro da Cremação, em Belém.

O gestor de Bagre foi candidato único e eleito por aclamação. O pleito também elegeu os dois vice-presidentes da Amam: o prefeito de Salvaterra, Valentim Lucas, e o prefeito de Portel, Paulo Ferreira.

Para os organizadores do pleito, a escolha de Clebinho Rodrigues por aclamação evidencia a unidade dos prefeitos em torno do novo presidente. A Amam representa o total dos 17 municípios do arquipélago do Marajó, esse número inclusive deve chegar a 18 com a transferência de Limoeiro do Ajuru do Baixo Tocantins para o Marajó, a mudança aguarda a sanção do governador Helder Barbalho.

"Agradeço aos meus pares pela confiança e também ao apoio do governador Helder Barbalho e da vice, Hana Ghassan", afirmou Clebinho. Ele acrescentou em seguida: “também destaco o apoio do atual presidente da Amam e ex-prefeito de Soure, Guto Gouveia, de quem fui vice-presidente nos últimos quatro anos".

Clebinho comunicou que a primeira meta de sua gestão será incluir efetivamente o Marajó na COP 30, o evento internacional sobre o clima global previsto para Belém, em novembro próximo. "No longo prazo, nosso objetivo é acabar com a marca de que o Marajó tem o pior IDH do Brasil", afirmou ele.