Prefeita de Moju renuncia para assumir Ouvidoria-Geral do Estado

A atual prefeita de Moju, Nilma Lima, anunciou sua renúncia ao cargo no município para assumir a Ouvidoria-Geral do Estado, a convite do governador Helder Barbalho. O anúncio foi feito em reunião com o secretariado municipal de Moju e vereadores locais, nesta segunda-feira (9/12). Nilma informou que tomará posse como ouvidora nos próximos dias, em cerimônia oficial no Palácio do Governo, em Belém.

O vice-prefeito de Nilma, Rubens Teixeira, que foi eleito em outubro passado para assumir a gestão do município no próximo mandato, assumirá interinamente a administração de Moju. Ele permanecerá no cargo até 1º de janeiro de 2025, quando será empossado oficialmente como prefeito do município.

VEJA MAIS

“Compartilho com todos a importante decisão que marca a nova etapa em minha trajetória pública. Com o coração cheio de gratidão, anuncio que renunciarei ao cargo de prefeita de Moju para assumir a Ouvidoria-Geral do Estado, a convite do governador Helder Barbalho”, disse Nilma Lima, até então, à frente do município, desde 2018.

Nilma começou na vida pública, no ano de 2005, no cargo de secretária municipal de assistência social de Moju. De lá para cá, foi deputada estadual, superintendente do Incra e prefeita de Moju, por dois mandatos.

“A decisão exigiu muita reflexão. Moju é minha casa, minha história e meu maior compromisso", enfatizou Nilma, durante o encontro com o quadro de secretários e vereadores municipais dp minicípio, na manhã desta segunda-feira.

Ela agradeceu o apoio de sua equipe de governo e dos vereadores parceiros. E disse que vai assumir o novo cargo, com forte determinação pelo zelo da administração pública. “Recebo a honra e a responsabilidade de contribuir com o Estado de forma ainda mais ampla. Como ouvidora-geral, meu compromisso será levar a voz do povo do Pará ao centro das decisões, trabalhando com transparência e respeito a cada cidadão. Deixo a Prefeitura com a certeza de que Moju está em boas mãos, com Rubens Teixeira, Prefeito, e que os projetos e sonhos que construímos juntos, continuarão avançando”, concluiu Nilma Lima que, tambémé esposa do deputado estadual Iran Lima.