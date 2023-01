‘Prédio com rampa’: extremistas presos não sabem os nomes de locais invadidos em Brasília

O depoimento de alguns bolsonaristas radicais, presos após os atos terroristas aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8), apontou que alguns participantes não sabiam identificar os locais que foram alvos de vandalismo. De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, alguns detidos se referiram aos lugares invadidos como "prédio com rampa".

Durante o depoimento, alguns radicais não sabiam nomear ou diferenciar pontos como o Congresso Nacional ou o Palácio do Planalto, ambos alvo dos vândalos. A coluna apontou que ao menos dez relatos usam o termo "prédio com rampa".

Participantes não sabiam identificar os prédios invadidos (Reprodução/ O Globo)

Além dos dois locais citados, os radicais também depredaram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns terroristas também afirmaram que realizaram a invasão em prédios públicos para "esperar uma solução dos militares".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)