Pré-candidato à presidência, deputado André Janones diz ser o nome da ‘via de união’

Quarto colocado nas intenções de voto à presidência da República, André Janones (Avante) deputado federal e pré-candidato ao cargo máximo do Executivo federal, rejeita a classificação de “terceira via” para a sua pré-candidatura. Ele defende que um caminho de consenso seja construído pela população brasileira no pleito deste ano, e acredita que será o nome capaz de unir pessoas com pensamentos divergentes. O parlamentar concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta segunda-feira (11), que poderá ser lida na íntegra na quarta-feira, nos jornais impressos do grupo e no portal O Liberal.com.

“Eu condeno veementemente a postura das pessoas que dizem representar a dita terceira via. Eles anunciaram agora que no dia 18 de maio vão definir qual será o nome do campo democrático, qual candidato vai representar a democracia. Vejam bem a arrogância, a petulância desses candidatos que se dizem terceira via. Eles sequestraram a definição de democracia. Eles dizem que vão decidir quem vai representar o campo democrático. Eu vou representar uma candidatura popular, aqueles que nunca tiveram a mesa nas discussões políticas”, afirmou.

André Janones é advogado e foi eleito para o Congresso Federal em 2018. Desde então ele tem sido destaque nas redes sociais pelo grande alcançou nas transmissões ao vivo em suas páginas. Ele superou, por exemplo, a cantora Marília Mendonça em número de pessoas assistindo simultaneamente uma live, quando atingiu 3,300 milhões de espectadores em um vídeo ao vivo. E conseguiu 42 milhões de visualizações para um único vídeo, que tratou sobre a importância do auxílio emergencial, uma de suas pautas políticas como deputado federal.

“Eu faço política na vida real e eu comunico minhas ações através das redes sociais. Eu acho importante fazer essa separação porque infelizmente tiveram muitos que foram eleitos pelas redes sociais mas que se perderam, e passaram a se comportar como ‘you tubers’, como ‘digital influencers’. Eu limito o uso das redes ao que faço no meu mandato”, demarca.

André Janones aparece com 3% das intenções de voto na última pesquisa divulgada pelo Instituto DataFolha. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT) e supera candidatos como João Dória (PSDB) e Simone Tebet (MDB).