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Prazo para regularizar título de eleitor termina na quarta e mobiliza força-tarefa no Pará

TRE-PA amplia atendimento em mais de 100 pontos e espera receber até 100 mil eleitores

O Liberal
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Regularização eleitoral entra na reta final para eleitores paraenses (Ivan Duarte | O Liberal)

O prazo para regularização do título de eleitor entra na reta final nesta semana. Quem ainda tem pendências com a Justiça Eleitoral tem até a próxima quarta-feira, 6 de maio, para resolver a situação. Para dar conta da demanda, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) ampliou o atendimento em cartórios eleitorais, postos presenciais e também pela internet, com funcionamento das 8h às 17h em mais de 100 localidades no estado.

Em Belém, um dos principais pontos de atendimento é o Estádio Mangueirinho, que recebeu um fluxo significativo de eleitores ao longo desta segunda-feira (4). O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PA, Felipe Brito, explicou que o serviço mais procurado é a regularização combinada com a coleta de biometria. "O estado do Pará tem quase 1 milhão de eleitores que estão irregulares, com algum tipo de pendência com a Justiça Eleitoral", afirmou. Além da regularização, o órgão também realiza transferências de domicílio eleitoral e o registro de primeiros títulos para novos eleitores. Para ser atendido, basta apresentar um comprovante de residência e um documento de identificação com foto.

O TRE estima atender cerca de 100 mil eleitores nesta reta final. Quem não regularizar a situação ficará impedido de participar das eleições de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores e deputados. Felipe Brito alertou ainda para outros prejuízos: "Existem outros prejuízos na vida pública porque o voto é obrigatório no Brasil, está na Constituição Federal, e esses eleitores podem ter prejuízos com o CPF."

Entre os que aproveitaram o dia para resolver a situação estava o empresário Airton Façanha, 47 anos, que foi ao Mangueirinho transferir seu domicílio eleitoral para Paragominas, município onde mantém negócios. Mesmo admitindo que o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, ele fez questão de destacar a importância do ato. "Se a gente quer mudar o país, se a gente quer mudar o nosso município, se a gente quer mudar o nosso estado, a gente precisa contribuir com a Justiça Eleitoral e fazer a nossa parte", disse.

Também regularizou o título nesta segunda-feira o estudante Renan Cunha, 25 anos. Ele aproveitou para atualizar seus dados cadastrais, retirar a quitação eleitoral e transferir o domicílio do município de Santo Isabel para a capital. "É um evento muito importante para a democracia. Entendo a importância do meu voto, então queria muito participar", afirmou o jovem, que agora está apto a votar em outubro.

O TRE-PA também esclareceu uma dúvida comum entre os eleitores: mensagens recebidas pelo WhatsApp pedindo a mudança de local de votação não são obrigatórias. Trata-se de uma iniciativa voluntária do tribunal para redistribuir eleitores de seções com grande fluxo, visando tornar o processo mais ágil no dia da eleição. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 4 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

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